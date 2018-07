Peru empata com a Colômbia e garante vaga nas quartas

Colômbia e Peru entraram em campo em Temuco, no Chile, pela rodada final do Grupo C da Copa América, com a necessidade de vencer para não depender do resultado do duelo entre Brasil e Venezuela. Mas o time peruano soube conter o ímpeto colombiano e resistir aos ataques desordenados no fim da partida, mantendo o 0 a 0 no placar, que garantiu a sua classificação. O resultado também eliminou o Equador e deixou a Colômbia por um fio, com o time de José Pekerman dependendo de uma vitória de Brasil ou Venezuela para continuar na competição.

A Colômbia deu mostras desde o início que queria definir a partida o mais rápido possível. Logo aos três minutos, Falcão Garcia obrigou o goleiro Gallese a fazer uma defesa incrível em chute da marca do pênalti, após escanteio da direita. Em outra jogada rápida, Armero recebeu de James e, de primeira, soltou uma bomba com a perna esquerda. A bola bateu na rede, só que pelo lado de fora.

Mas o ímpeto colombiano não durou muito tempo. O Peru conseguiu equilibrar o duelo e criou algumas chances de gol, com Guerrero e Pizarro. Aos 20 minutos, em dividida forte, o volante Valencia, que atua no Santos, sentiu o joelho esquerdo e saiu da partida com muitas dores. Após o lance, o duelo ficou mais violento, com muitas jogadas ríspidas de ambos os lados.

O Peru continuava pressionando a Colômbia pelas pontas, saindo da marcação que o time de Pekerman fazia pelo meio. Os principais astros colombianos, James Rodríguez, Falcao e Téo Gutierrez, em contrapartida, pouco fizeram na etapa inicial, que acabou sem alteração no placar.

Na volta para a etapa complementar, o Peru começou pressionando. Logo aos 5 minutos, Cueva puxou belo contra-ataque, avançou bem pelo campo de defesa da Colômbia e tocou na direita para Sánchez. O meia soltou a bomba e obrigou Ospina a fazer excelente defesa.

A Colômbia reagiu com Arias, que avançou pela esquerda após receber de James e cruzou na cabeça de Falcao. O camisa 9, em atuação muito apagada, errou o alvo e mandou sobre o gol peruano. Sem marcar na Copa América, Falcão foi substituído por Jackson Martínez aos 20 minutos da etapa final.

Com a alteração, os colombianos pressionaram mais os peruanos, e quase abriram o marcador com o atacante. James Rodríguez foi lançado na área e finalizou cruzado, rasteiro, para defesa parcial de Gallese. Jackson Martínez ficou com o rebote e quase marcou, mas foi travado ao tentar chutar.

Apesar da pressão, a Colômbia parava em seus próprios erros. Aos 38, em lance bizarro, Téo Gutiérrez tentou pegar de primeira fora da área, mas carimbou a bola em seu próprio companheiro James Rodríguez. As alterações de Pekerman não surtiram o efeito desejado e a Colômbia deixou o campo com sensação da derrota, apesar do empate sem gols.

FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 0 X 0 PERU

COLÔMBIA - Ospina; Santiago Arias, Zapata, Murillo e Armero (Ibarbo); Valência (Mejía), Sánchez, Cuadrado e James Rodríguez; Teó Gutiérrez e Falcao García (Jackson Martínez). Técnico: José Pekerman

PERU - Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues e Juan Vargas; Ballón, Lobatón, Joel Sánchez (Hurtado) e Christian Cueva (Yotún); Claudio Pizarro (Farfán) e Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

CARTÕES AMARELOS - Zapata e Sánchez(Colômbia); Ballón, Lobatón e Farfán (Peru)

ÁRBITRO - Néstor Pitana (Fifa/Argentina).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Germán Becker, em Temuco (Chile).