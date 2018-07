Peru vence Colômbia na prorrogação e vai à semifinal

A Colômbia deixa a competição com apenas dois gols sofridos, ambos na prorrogação do jogo deste sábado. Falcao Garcia, um dos grandes nomes da Copa América antes mesmo de ela começar, perdeu um pênalti no segundo tempo de jogo e acabou como um dos grandes vilões da eliminação colombiana. Outro responsável foi o goleiro Luis Enrique Martínez, que falhou nos dois gols peruanos.

O Peru aguarda o clássico entre Uruguai e Argentina, logo mais, em Santa Fé, para conhecer seu adversário nas semifinais. A partida acontece em La Plata, na próxima terça-feira.

A última vez que um jogo de Copa América havia tido seu vencedor conhecido na prorrogação havia sido nas semifinais da edição de 1987, quando a Colômbia foi eliminada pelo Chile. Depois da Copa América de 1993, porém, a prorrogação foi excluída do regulamento, só retornando na edição deste ano. Desde 1995 um jogo eliminatório de Copa América não terminava empatado em 0 a 0. Naquela ocasião, Estados Unidos e México ficaram na igualdade sem gols em partida válida pelas quartas de final.

O JOGO - O primeiro tempo em Córdoba não foi diferente daquilo que apresentaram Colômbia e Peru na primeira fase da Copa América. Com excesso de passes errados, principalmente por parte dos colombianos, o jogo não empolgou. Tanto que as chances de gol criadas nos 45 primeiros minutos foram poucas.

Pela lado peruano, destaque para uma batida de Vargas, o mais lúcido do time, no canto esquerdo de Martínez, desde a entrada da área. O goleiro se esticou todo para mandar a escanteio. Já a Colômbia tinha somente duas opções de jogo: Dayro Moreno e Falcao Garcia. As duas melhores chances caíram nos pés do atacante do Porto, que mandou ambas para fora.

A segunda etapa começou mais movimentado. Tanto que, logo com 3 minutos, o Peru criou a melhor chance do jogo até então. Chiroque bateu cruzado da direita da área e Martinez defendeu.

Nenhuma oportunidade, porém, foi mais clara que a criada pela Colômbia aos 19 minutos. Alberto Rodriguez derrubou Dayro Moreno na área. Falcao Garcia, artilheiro da Liga Europa (17 gols em 14 jogos) foi para a cobrança. Pegou mal na bola, mandou à direita do gol, e desperdiçou a chance de colocar a Colômbia à frente e de fazer seu terceiro gol no torneio.

Apesar do pênalti perdido, os colombianos não se abalaram. Aos 22, Moreno soltou uma bomba pela direita da área e carimbou a trave esquerda de Fernandez. O Peru só respondeu aos 36, com um chute de fora da área de Balbín. A bola iria no ângulo direita, mas Martinez defendeu com a ponta dos dedos.

Era tão claro que o jogo iria para a prorrogação que nenhum dos dois treinadores arriscou fazer mais do que uma substituição no tempo regulamentar. A Colômbia, porém, teve a chance de mudar este panorama. Aos 46 do segundo tempo, Guarín fez jogada individual pela direita, bateu forte, e carimbou o travessão.

Logo no primeiro minuto da prorrogação, Vargas foi lançado na área colombiana, bateu cruzado, mas Martinez defendeu. Armero, ex-Palmeiras, também teve a chance de abrir o placar. Ao sair na cara do goleiro, porém, facilitou a defesa de Fernandez.

O primeiro gol do Peru saiu aos 11 minutos. Vargas bateu falta no meio da área, Martínez saiu mal, não segurou a bola, e deu o rebote no pé de Lobatón. O meia soltou a bomba para o gol vazio e abriu o placar.

Na segunda etapa extra, a Colômbia foi para o ataque e levou o segundo gol em outro erro do seu goleiro. Martínez saiu jogando errado e deu a bola para Guerrero, que invadiu a área e rolou para Vargas. O jogador da Fiorentina bateu forte para garantir a vitória.

FICHA TÉCNICA:

Colômbia 0 x 2 Peru

Colômbia - Martinez; Zuñiga, Yepes, Perea e Armero; Dayro Moreno, Aguilar (Gutiérrez), Carlos Sánchez (Jackson Martinez) e Guarín; Adrian Ramos (Rodallega) e Falcao Garcia. Técnico - Hernán Darío Ramos.

Peru - Fernandez; Revoredo, Christian Ramos, Alberto Rodriguez e Vilchez; Balbín, Advíncula (Lobatón), Cruzado (Ballón) e Vargas; Chiroque (Yotún) e Guerrero. Técnico - Sergio Markarian.

Gol - Lobatón, aos 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação, e Vargas, aos 6 minutos do segundo tempo da prorrogação.

Árbitro - Francisco Chacón Gutiérrez (México).

Cartões amarelos - Advíncula, Rodríguez e Moreno.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).