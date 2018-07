Peru vence o México e fica perto da classificação na Copa América

MENDOZA - Depois de um primeiro tempo muito ruim em Mendoza, o Peru foi recompensado pela busca incessante de um gol e venceu o México por 1 a 0 na noite desta sexta-feira. Com o resultado, assumiu a vice-liderança do Grupo C da Copa América.

O Chile, que mais cedo empatou com o Uruguai em 1 a 1, segue na ponta, porque marcou três gols na competição, contra dois do Peru. A liderança será decidida no confronto direto da última rodada. Como ainda não pontuou, o México precisa vencer o Uruguai para tentar se classificar com um dos melhores terceiros colocados.

Pressionados pelos tropeços na primeira rodada, México e Peru precisavam da vitória, mas fizeram um primeiro tempo em que a vontade acabou ofuscada pela (falta de) qualidade técnica. As vaias na saída para o intervalo traduziram o marasmo dos primeiros 45 minutos de jogo.

As chances de gol foram raras. A se destacar, uma de Lobatón logo com 3 minutos, em um chute cruzado, outra de Guerrero, que Michel defendeu no canto direito, e uma batida de Giovani dos Santos para defesa do goleiro peruano.

O jogo melhorou no segundo tempo, muito por conta da maior iniciativa do Peru. Aos 14, Vargas bateu cruzado e acertou a trave de Michel, no melhor lance do jogo até então. O jogador da Fiorentina voltou a mandar uma bola na trave aos 27, desta vez na junção entre o poste esquerdo e travessão, a famosa forquilha, numa batida de falta em que Michel só ficou olhando.

A insistência do Peru, que já havia dado 15 chutes a gol, quase todos sem direção, foi recompensada aos 37 minutos. Guevara, tocou na área para Guerrero, e o atacante, livre de marcação, tocou para as redes, abrindo o placar.

MÉXICO - 0 - Michel; Mier, Araujo, Reynoso e Aguilar (Pacheco); Reyes, Chávez (Ponce), Enriquez e Aquino (Peralta); Giovani dos Santos e Marquez. Técnico: Luis Fernando Tena.

PERU - 1 - Fernandez; Carmona, Acasiete, Alberto Rodriguez e Vilchez; Balbín, Cruzado (Guevara), Vargas e Lobaton (Ballon); Advíncula (Yotún) e Guerrero. Técnico: Sergio Markarian.

Gol - Guerrero, aos 37 minutos do segundo tempo; Árbitro - Sergio Pezzotta (Argentina); Cartões amarelos - Reynoso e Mier; Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Argentina).