Peru supera Venezuela, embola grupo e deixa Brasil na liderança

Apesar da péssima atuação e da derrota para a Colômbia, quarta-feira à noite, o Brasil vai chegar à última rodada da Copa América como líder do seu grupo. Nesta quinta, em Valparaíso, o Peru venceu a Venezuela por 1 a 0 e deixou praticamente tudo igual no Grupo C. Cada equipe tem uma vitória e três pontos, mas os brasileiros marcaram dois gols e venceram o confronto direto contra o Peru.

Na prática, isso significa muito pouco, uma vez que tudo será definido na última rodada. Brasil e Venezuela serão beneficiados porque jogam mais tarde, domingo, às 18h30 do horário de Brasília. Se Colômbia e Peru empatarem em 0 a 0, por exemplo, o Brasil sabe que fica em primeiro mesmo se também empatar sem gols.

Se o Brasil vai jogar desfalcado de Neymar, a Venezuela não vai poder contar com Amorebieta. O lateral-esquerdo fez falta em Guerrero, tentou pular o atacante peruano e pisou o rival. O árbitro interpretou o pisão como intencional e expulsou o venezuelano, ainda aos 27 minutos do primeiro tempo.

O jogo, que era parelho, ficou melhor para o Peru, que passou a pressionar. O gol saiu aos 26 minutos, depois de uma saída errada da Venezuela. Cueva abriu para Guerrero, que escorou até Pizarro, que estufou as redes. O time venezuelano era melhor estruturado, mas não conseguiu espaço para reagir.

FICHA TÉCNICA:

PERU 1 X 0 VENEZUELA

PERU - Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues e Juan Vargas; Lobatón (Reyna), Ballón, Christian Cueva (Hurtado) e Joel Sanchez; Paolo Guerrero e Claudio Pizarro. Técnico - Ricardo Gareca.

VENEZUELA - Baroja; Rosales, Vizcarrondo, Andrés Túñez e Amorebieta; Tomás Rincón, Luis Seijas (Miku Fedor), Ronald Vargas (Cichero), Alejandro Guerra e Juan Arango (Josef Martínez); Rondón. Técnico - Noel Sanvicente.

GOL - Pizarro, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raul Orozco (Bolívia).

CARTÕES AMARELOS - Ballón, Lobatón e Guerrero.

CARTÃO VERMELHO - Amorebieta.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Elias Figueroa, em Valparaíso (Chile).