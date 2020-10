Peru x Brasil deve ter transmissão apenas no pay-per-view, mas Globo ainda tenta acordo

A Turner acertou a compra dos direitos de transmissão das duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Com isso, a empresa vai passar o jogo entre Peru e Brasil, que acontecerá na terça-feira, às 21h (horário de Brasília), em Lima, em seu canal de pay-per-view, o EI Plus. Por enquanto, com exclusividade, mas a Rede Globo ainda tenta um acerto.

Assim, neste momento, quem quiser assistir ao jogo do Brasil contra o time comandado por Ricardo Gareca, ex-Palmeiras, vai precisar assinar o canal de streaming, que custa R$ 13,90 por mês. A Turner ainda estuda a possibilidade de exibir o jogo no canal TNT, na TV fechada.

Na quinta-feira, a empresa já exibiu os jogos iniciais das Eliminatórias no EI Plus. A Rede Globo ainda espera exibir a partida e negocia com a Federação Peruana, como requer o novo regulamento da Conmebol. O SBT também demonstrou interesse, mas estaria um pouco mais distante das negociações.

O acerto da Turner com a Federação Peruana não tem direito de exclusividade. Ou seja, qualquer outro veículo pode comprar a transmissão da partida. Nesta sexta-feira, o Brasil estreia nas Eliminatórias contra a Bolívia, na Neo Química Arena, em Itaquera, e este jogo passará na TV Globo e SporTV, já que a Rede Globo acertou exclusividade nesta partida.

A Globo tem o direito de transmitir todos os jogos das seleções brasileira e argentina com mandantes na competição. Já a Turner pode passar todos os jogos dessa primeira jornada e da segunda rodada também. A polêmica sobre os direitos de transmissão se dá pelo fato de a Fifa (que neste caso é representada pela Conmebol) ter alterado a forma de negociação. Antes, o interessado em passar as partidas acertava a compra dos direitos da competição. Agora não é mais assim. O canal precisa negociar diretamente com cada federação nacional.