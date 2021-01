Peruano Cueva é anunciado como reforço do Al-Fateh, da Arábia Saudita

Com passagens por São Paulo e Santos, o meia peruano Christian Cueva assinou com o Al-Fateh, clube a Arábia Saudita, para jogar uma temporada e meia na primeira divisão do país.

"Bem-vindo Christian Cueva", diz um vídeo que foi publicado pelo clube nas redes sociais do próprio jogador de 29 anos, que estava no Yenni Malatyaspor na Turquia.

Nas imagens, Cueva e os dirigentes do clube apareciam posando com a nova camisa azul número 10, do Al-Fateh. "Muito grato pela confiança e boa recepção de todos. Estou feliz por pertencer a este lindo clube", disse Cueva no Intagram, após visitar as instalações do clube.

O jogador que disputou a Copa do Mundo da Rússia de 2018 também jogou pelo Santos e São Paulo e no Pachuca, do México. O Al-Fateh disputa a liga profissional saudita, na qual atualmente está em décimo primeiro lugar.