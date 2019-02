Peruano Cueva é regularizado e pode estrear pelo Santos neste sábado

O técnico Jorge Sampaoli pode ter um importante reforço para escalar o Santos diante do Mirassol, neste sábado, pelo Campeonato Paulista. Recém-contratado, o meia Cristian Cueva foi regularizado pelo clube e pode fazer sua estreia já na partida que acontecerá no Pacaembu.

O nome de Cueva apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta e foi inscrito na lista do Estadual. O jogador trabalhou normalmente ao lado dos colegas na quinta e nesta sexta-feira, quando Sampaoli comandou treino no CT Rei Pelé e fez mistério, ao impedir a entrada da imprensa.

Cueva seria oficialmente apresentado como reforço santista nesta sexta, mas o clube adiou a cerimônia por causa da tragédia no CT do Flamengo. Um incêndio no Ninho do Urubu, nas primeiras horas do dia, matou dez pessoas, entre atletas da base e funcionários, e deixou outras três feridas.

Meia da seleção peruana, Cueva foi o quarto reforço anunciado pelo Santos para a temporada, depois do meia Soteldo, do zagueiro Felipe Aguilar e do goleiro Everson. O clube ainda deve confirmar em breve a chegada do volante Jean Lucas, do Flamengo.