Peruano Yotún se diz ansioso para estrear no Vasco

Há um mês no Vasco, o lateral-esquerdo Yoshimar Yotún está ansioso para fazer sua estreia pelo clube. O primeiro jogo do peruano, no entanto, só deve acontecer em 17 de março, no início da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Ainda faltam documentos para regularizar a situação do jogador.

"Estão esperando para até o fim do mês. Eu gostaria pelo menos de jogar o Campeonato Carioca desde o segundo turno. Não há nenhum problema, então estou só esperando resolver este processo, porque estou morrendo de vontade de jogar aqui. Sinto que eu vim para o maior clube da América do Sul", disse o jogador ao jornal peruano El Comercio.

"A coisa mais difícil para mim é a questão da língua. No começo não entendia português. Estou agora em um processo de aprendizagem, pouco a pouco, e meus companheiros também me ajudam. Eu peço que falem devagar, quando falam entre si, ou não entendo nada", afirmou.