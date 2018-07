Peruanos esgotam em poucos minutos ingressos para jogo de ida da repescagem

Os torcedores peruanos esgotaram em poucos minutos os 1,1 mil ingressos disponibilizados para a partida de ida da repescagem para a Copa do Mundo da Rússia, na Nova Zelândia, contra os donos da casa, no dia 11 de novembro, de acordo com informação divulgada pela emissora "RPP Notícias". Segundo a emissora, todos os ingressos disponíveis para os peruanos, em área do Westpac Stadium, na cidade de Wellington, foram comprados on-line em cerca de cinco minutos.

"Foi uma loucura, os ingressos foram vendidos em menos de cinco minutos. Nós peruanos temos um grupo no Facebook onde nos estamos organizando para estarmos todos juntos e fazer uma só torcida", disse à "RPP", a peruana Jazmín Genek, radicada na Nova Zelândia.

A mídia local informou que aproximadamente 1 mil peruanos vivem na Nova Zelândia, mas na Austrália são mais de 20 mil, assim como em outros países da Ásia. "Há gente com ingressos já comprados que virão de Cingapura, Hong Kong e China", completou a torcedora peruana.

Segundo a informação divulgada em Lima, embora a federação neozelandesa tenha destinado uma área com 1,1 mil lugares para os peruanos, eles não estão impedidos de comprar entradas em outros setores do estádio, por isso é considerado que possam ter mais torcedores sul-americanos na primeira partida da repescagem.

O jogo de volta está marcado para o dia 15 de novembro, no Estádio Nacional de Lima.