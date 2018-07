Pescarmona desiste de eleição e oficializa apoio a Décio Perin no Palmeiras

SÃO PAULO - Na noite da última quinta-feira, o ex-diretor de futebol do Palmeiras, Wlademir Pescarmona, oficializou a retirada de sua candidatura à presidência do Palmeiras e o apoio à Décio Perin. O anúncio ocorreu após uma reunião de Pescarmona com seu grupo político, o UVB (União Verde e Branco) e visa combater o candidato Paulo Nobre, que conta com o apoio do ex-presidente Mustafá Contursi.

O Estado noticiou a parceria de Pescarmona com Perin no dia 30 de novembro, mas o anúncio só foi feito nesta quinta-feira, pois era necessária a convocação da reunião para ser explicado o motivo da desistência.

Assim, Perin passa a contar, além de Pescarmona, com o apoio dos ex-presidentes Affonso Della Mônica e Luiz Gonzaga Belluzzo, além de outros influentes na política palmeirense. Por outro lado, Paulo Nobre conta com o apoio de Mustafá, que atrai muitos votos do Conselho, na última eleição em que apenas Conselheiros terão direito a voto.

A eleição para presidente do Palmeiras ocorre no dia 21 de janeiro e embora as candidaturas ainda não foram oficializadas - algo que deve acontecer nos primeiros dias de janeiro - a tendência é que a disputa fique polarizada entre Paulo Nobre e Décio Perin.

Leia a carta aberta publicada pela UVB em seu site:

Palmeirense,

O cenário está definido para a luta em defesa do futuro SEP.

Somos a maior chapa de oposição ao modelo implantado pelo ex- presidente Mustafá Contursi e acreditamos na transição democrática contra o atraso ” em nova embalagem “.

A UVB nesta noite em reunião realizada na cidade de São Paulo com a presença de 35 conselheiros titulares, decidiu pela retirada da candidatura de Wlademir Pescarmona para apoio irrestrito ao candidato Décio Perin.

Tal medida foi tomada por entendermos que o candidato DIFERENTE esta próximo dos ideais compatíveis com nossa ideologia e história.

Democracia, profissionalização nos pilares de gestão e carro chefe futebol, reformas estatutárias e sócio torcedor.

VIVA O PALMEIRAS !

Direção Executiva

Chapa União Verde e Branca