Pescarmona promete investir R$ 30 milhões em reforços

Candidato à presidência do Palmeiras, Wlademir Pescarmona promete investir R$ 80 milhões em contratações caso seja eleito, R$ 30 milhões deles somente para "para começar". O dinheiro viria de um fundo de investimentos formado por empresários reunidos pelo candidato a vice-presidente e ex-presidente do clube, Luiz Gonzaga Belluzzo.

"Estamos com um projeto para conseguir R$ 30 milhões em um fundo de três empresas para montar um grande time. Com certeza a gente vai disputar a ponta. Esse é nosso projeto principal. A princípio, são investidores que vão colocar o dinheiro para a gente contratar jogadores. A forma como isso vai ser devolvido, o departamento jurídico vai analisar", disse Pescarmona, em entrevista à Rádio Globo.

O candidato explica que em seguida, mais dinheiro será utilizado. "Esses R$ 30 milhões são de um aporte inicial, para começar a montar o Palmeiras. Pretendemos chegar num aporte de R$ 80 milhões", explicou.

Sobre Dorival Júnior, após deixar claro em outras entrevistas que prefere outro treinador no comando da equipe, Pescarmona recuou e afirma que vai decidir o futuro do técnico no fim do ano. O contrato de Dorival se encerra no término do Campeonato Paulista.

Sobre a relação do clube com a WTorre, empresa que ergueu o estádio do Palmeiras, ele critica a postura de Paulo Nobre e acha que é necessário ver a construtora como uma parceira. "A WTorre tem 11 parcerias com o estádio. O Palmeiras não conseguiu sequer um patrocínio master. Aquilo foi feito para dar lucro, e o Palmeiras não está ganhando dinheiro porque brigou com seu parceiro", completou.