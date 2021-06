Pesquisa aponta que internautas brasileiros não querem a Copa América no Brasil

Pesquisa realizada pela empresa Offerwise com 1.100 brasileiros internautas, de 18 anos ou mais, residentes em todas as regiões do Brasil, a que o Estadão teve acesso, aponta algumas percepções imediatas sobre a realização da Copa América no Brasil, definida pelo presidente Jair Bolsonaro com a CBF, Conmebol e quatro Estados brasileiros. A amostra representativa da população diz respeito a internautas das classe A, B e C. As entrevitas foram realizadas no dia 1º de junho, muito ainda no calor da discussão. Há uma margem de erro de 3 pontos percentuais com nível de confiança de 95%.

A Offerwise é uma empresa global, líder em prover insights, com mais de 16 anos de experiência em pesquisas de mercado online. Ela oferece aos seus clientes soluções em pesquisa de ponta a ponta, com acesso a mais de 10 milhões de respondentes em 20 países da América Latina. Ela informa ter em sua lista de parceiros empresas como Facebook, Rappi e P&G, por exemplo.

Leia Também Copa América confirmada no Brasil; entenda o motivo do torneio dividir opiniões

PERGUNTAS FEITAS AOS INTERNAUTAS

1 - A Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou que o Brasil será a sede da Copa América que ocorrerá entre os meses de junho e julho. Você é a favor, indiferente ou contra a realização deste torneio no Brasil?

RESPOSTA - 54% dos internautas brasileiros são contra a realização da Copa América no Brasil. Índice que para as mulheres sobe para 59%. Homens são 49%.

2 - Em sua opinião, e considerando uma escala de 0 a 10, onde 0 significa que você discorda totalmente e 10 que você concorda totalmente, o quanto você concorda ou discorda com as seguintes frases:

a - A realização do torneio no Brasil vai melhorar a economia do país;

40% dos entrevistados discordam de alguma forma (seja totalmente ou em partes) que a realização do torneio no Brasil vai melhorar a economia do País.

b - A realização do torneio no Brasil vai fazer aumentar muito os casos de Covid;

Para 72%, a realização do torneio de futebol fará aumentar o número de casos de covid-19 no Brasil.

c - Eu não gostaria que os jogos acontecessem na minha cidade/Estado;

61% dos internautas brasileiros concordam totalmente ou em partes que não gostariam que os jogos fossem realizados em sua cidade ou Estado. Os entrevistados da região Nordeste foram os que apresentaram maior % de quem concorda totalmente com esta afirmação: 47%.

d - A realização do torneio no Brasil vai piorar a imagem do país no cenário internacional;

Segundo 57% dos entrevistados, a realização da Copa América no Brasil irá piorar a imagem do País no cenário internacional.

e - Neste momento existem outros assuntos mais importantes para os brasileiros se preocuparem do que com a realização do torneio de futebol;

8 em cada 10 brasileiros concordam (totalmente ou em partes) que neste momento existem assuntos mais importantes para os brasileiros se preocuparem. Sendo que 60% concordam totalmente com esta afirmação.

f - A realização do torneio irá trazer momentos alegres neste momento difícil que o País se encontra;

Ainda sobre os resultados, cerca de 4 em cada 10 brasileiros acreditam que a realização do torneio irá trazer momentos alegres neste momento difícil que o Brasil se encontra.

g - O governo deveria ser contra a realização do torneio no Brasil neste momento;

68% acreditam que o governo deveria ser contrário à realização da Copa América no País neste momento.

h - A realização do torneio no Brasil trará mais impactos negativos do que positivos neste momento.

66% concordam totalmente ou em partes que a realização do torneio no Brasil trará mais impactos negativos do que positivos neste momento.