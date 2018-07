Pesquisa de consultoria revela pessimismo para Copa Uma pesquisa feita trimestralmente pela Trevisan Gestão do Esporte, empresa de ensino e consultoria, apontou um certo pessimismo com a realização e a organização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Chamada de "Termômetro Copa 2014", a avaliação é feita por profissionais ligados aos negócios do esporte, contando com a participação de cerca de mil especialistas.