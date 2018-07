Pesquisa põe o Brasileirão como quarto campeonato mais forte do mundo

SÃO PAULO - Uma pesquisa do instituto alemão IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol), divulgada nesta terça-feira, aponta o Campeonato Brasileiro como o quarto mais forte do mundo, atrás apenas de Inglês, Espanhol e Italiano - os três mais atrativos da Europa. Na pesquisa, a disputa no Brasil supera as Ligas da Alemanha e França, além de Portugal e Holanda.

O problema da enquete é não ter critérios claros. Atrás do Campeonato Brasileiro estão os torneios alemão, francês e argentino. Holanda, Portugal e México completam a relação dos dez melhores. A constatação ao menos revela a disposição e tendência dos clubes brasileiros de preservar seus principais jogadores no País. O Santos é o caso mais emblemático ao conseguir manter Ganso e Neymar na Vila Belmiro.

Na janela fechada recentemente do futebol europeu, o Brasil não perdeu grandes estrelas.

Outra prova de que o futebol nacional está mesmo em alta é o fato de a seleção contar com boa parte de jogadores que atuam no Brasil. Esse cenário já foi diferente. Em 2010, por exemplo, a maioria dos jogadores que compunham a seleção atuava no exterior. Por fim, e também com algumas ressalvas, o futebol brasileiro vem conseguindo repatriar e segurar alguns de seus atletas, como Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano, Vágner Love, Luis Fabiano.