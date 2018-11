Pesquisador descobre imagens do Mundial de 1951 do Palmeiras

O pesquisador de futebol Vitorio Girardo descobriu imagens da Copa Rio, o Campeonato Mundial de 1951 conquistado pelo Palmeiras. As imagens pertencem ao site italiano Arquivio Luce (ArchivioLuce.com) e foram exibidas no programa Cartão Verde, da TV Cultura, e estão sendo compartilhadas pelos torcedores nas redes sociais. Clique aqui para assistir ao vídeo.

O site apresenta imagens históricas da Itália desde 1920, entre elas, os jogos da Juventus, adversária do Palmeiras no torneio. O vídeo de 15 minutos retrata o jogo de 24 de julho de 1951, com imagens do jogo e da entrega da taça.

A Copa Rio foi um torneio organizado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) como uma tentativa de resgatar o interesse e a paixão dos brasileiros pelo futebol depois do desastre da Copa de 1950, quando o Brasil foi derrotado em casa pelo Uruguai de Gigghia. Era um remédio para a dor do Maracanazzo.

Com o apoio da Fifa, o torneio contou com a participação do Estrela Vermelha (antiga Iugoslávia), Áustria Viena (Áustria), Nacional (Uruguai), Nice (França), Sporting (Portugal) e Vasco, além do Palmeiras. O Maracanã, palco da final, recebeu 150 mil pessoas.

Depois de ter vencido a Juventus de Turim por 1 a 0 em um jogo à noite, uma novidade para os europeus, o Palmeiras empatou por 2 a 2 na decisão. Os dois jogos foram no Maracanã. Com os resultados, o time se sagrou campeão mundial.

A conquista é polêmica. O reconhecimento do título pela Fifa percorre idas e vindas nas últimas décadas. Em outubro, a entidade chancelou só os títulos a partir de 1960. Os palmeirenses, por sua vez, rebatem e afirmam que o Palmeiras é o campeão do mundo de 1951. A conquista está representada por uma estrela no uniforme do time.

Edição. O designer e torcedor do Palmeiras Gabriel Santoro fez uma edição especial com as imagens da conquista. Gabriel montou um vídeo com os gols da partida e juntou a narração de rádio. Confira a edição feita por Santoro: