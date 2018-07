Pessimista com Tardelli, Kalil critica atacante por gols Autor de três gols na vitória do seu time, o Al Gharrafa, sobre o Al Sailiya, pelo campeonato nacional do Catar, na sexta, o atacante Diego Tardelli foi criticado pelo presidente do Atlético-MG Alexandre Kalil e até chamado de "burro". Tudo porque a boa atuação do atacante tornou mais difícil a sua contratação pelo time mineiro.