Peter Schmeichel publica fotos do filho e exalta campanha da Dinamarca: 'Orgulho'

O ex-goleiro Peter Schmeichel compartilhou por meio de redes sociais a emoção por assistir ao desempenho da seleção dinamarquesa e de seu filho, Kasper Schmeichel, na Copa do Mundo. Eliminada do torneio nas oitavas de final, a Dinamarca empatou por 1 a 1 com a Croácia neste domingo, em Nijni Novgorod, e foi derrotada por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

"Perdi as palavras. Não poderia estar mais orgulhoso do meu país, do meu filho, dos companheiros de equipe dele, de toda comissão técnica e do nosso fantástico treinador, Age Hareide. Quando todas nossas lágrimas secarem, vamos perceber quão bem nós fomos nessa Copa do Mundo", escreveu Peter Schmeichel nesta segunda-feira.

O ex-goleiro usou o mesmo texto para legendar duas fotos compartilhadas por ele. No Twitter, Peter dos tempos de Manchester United, onde jogou na década de 1990, aparece de mão dada ao filho dele, que ainda era uma criança naquela época. Já no Instagram, a imagem mostra Kasper durante o pulo para pegar o pênalti batido por Luka Modric, desperdiçado durante o segundo tempo da prorrogação do confronto entre Dinamarca e Croácia.

A defesa de Kasper Schmeichel levou o duelo para a disputa de pênaltis e o dinamarquês pegou mais dois chutes, mas não foi o suficiente para garantir a classificação. Goleiro da Croácia, Danijel Subasic pegou três batidas e o placar das cobranças terminou 3 a 2 para os croatas.

Os maiores feitos da seleção dinamarquesa aconteceram com Peter Schmeichel em campo. O goleiro foi titular nas campanhas da Dinamarca campeã da Eurocopa de 1992 e que alcançou as quartas de final da Copa do Mundo de 1998, melhor participação do país em um Mundial na história.