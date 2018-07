Peter Siemsen assume presidência do Fluminense Peter Siemsen assumiu a presidência do Fluminense nesta segunda-feira e prometeu reforços para a temporada. Um dos jogadores cotados para vestir a camisa do campeão brasileiro em 2011 é o goleiro Diego Cavalieri, que depende apenas de uma liberação do Cesena, da Itália, para acertar seu contrato com o Fluminense.