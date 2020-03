Peter Whittigham, ex-jogador do Cardiff City, morre após cair de escada em pub

Morreu na última quinta-feira (19), após cair da escada de um pub, na cidade de Barry, no País de Gales, o ex-jogador de futebol Peter Whittingham, que defendeu a camisa do Cardiff City por mais de dez anos. O ex-meio-campista sofreu diversas lesões na cabeça e estava hospitalizado há 12 dias.

Logo após o acidente, que ocorreu no dia 7 de março, Whittingham foi encaminhado, em estado grave, para o Hospital Universitário de Cardiff. Devido à seriedade das lesões, a imprensa local confirmou a morte do ex-jogador no próprio dia do incidente, contudo o ídolo do Cardiff veio a óbito na última quinta-feira.

Entre 2007 e 2017, o ex-meio-campista ganhou a graça dos torcedores dos Bluebirds. O clube lamentou a morte de Whittingham em suas redes sociais. “Estamos com o coração partido. As notícias da morte súbita e prematura de Peter abalaram todo o clube”.

Com a camisa do clube de Gales, o ex-jogador acumulou mais de 400 jogos, sendo peça fundamental da equipe para a disputa de duas finais da FA Cup (2008 e 2012), uma final da Copa da Liga Inglesa (2012) e o título da Championship (2013), segunda divisão do Campeonato Inglês.

Whittingham deixou os gramados em 2018, após passar uma temporada no Blackburn Rovers, que atualmente disputa a Championship. O ex-meio-campo tinha 35 anos e deixa esposa e um filho.