Petit quer presidir Federação Francesa de Futebol

Petit, de 42 anos, disse que deseja aumentar a participação do esporte na sociedade francesa, acabar com o pagamento de premiações a jogadores que defendem a seleção da França, desenvolver o futebol feminino no país, permitindo que as mulheres tenham uma participação maior no esporte.

"Os políticos tem uma atitude condescendente com o esporte. Há milhões de atletas na França, mas onde estava o esporte durante as eleições presidenciais?", questionou Petit, que defendeu Monaco, Arsenal, Barcelona e Chelsea profissionalmente.

Se realmente se candidatar, Petit deverá ter a oposição de Noël Le Graët na disputa pela presidência da Federação Francesa de Futebol. O dirigente foi eleito para o comando da entidade em 2011 e já avisou que pretende se reeleger para um novo mandato.