Petkovic deixa o Grupo Globo em 'comum acordo' após quatro anos na emissora

Um dia após a saída de Casagrande do grupo de comentaristas da Globo, a emissora anunciou nesta quinta-feira que Petkovic irá deixar o canal ao término de seu contrato, no dia 1º de agosto. O sérvio chegou ao Grupo em 2018 para a transmissão da Copa do Mundo, pelo SporTV.

Na empresa, o ex-jogador comentou jogos e participou de programas, tanto na TV Globo quanto no SporTV, canal fechado da emissora. Neste ano, manifestou seu desejo de ter mais tempo para se dedicar a projetos pessoais, longe dos compromissos contratuais com o Grupo. O comentarista ainda não se pronunciou sobre os motivos .

Em nota, a Globo afirmou que o término se deu em "comum acordo". "Globo e Petkovic decidiram encerrar a parceria e, a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa. Embaixador da Sérvia no Brasil, o craque dos gramados, que conquistou os brasileiros por sua habilidade e carisma, vai se dedicar a projetos pessoais".

Ex-jogador, Petkovic chegou ao futebol brasileiro em 1997, por empréstimo para o Vitória. Após curta passagem pelo Venezia, da Itália, voltou ao país, passando pelo Goiás, Fluminense, Santos, Vasco e Flamengo, onde encerrou sua carreira e obteve mais sucesso esportivo. Ao longo de sua carreira, destaca-se a conquista de múltiplos Campeonatos Estaduais, um Campeonato Brasileiro pelo Flamengo e um Campeonato Espanhol no Real Madrid.

Antes de integrar o grupo de comentaristas da Globo, Petkovic chegou a tentar uma carreira como treinador, no time sub-23 do Athletico Paranaense. No profissional, Criciúma, Sampaio Corrêa e Vitória também foram comandados pelo sérvio.

Já Casão, que ficou na Globo durante 25 anos, tinha contrato com a empresa até dezembro e se preparava para cobrir sua sétima Copa do Mundo. Ele a e empresa, no entanto, anteciparam o fim do vínculo.

