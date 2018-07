Petkovic diz que Flamengo vai aprender com erros Um dos destaques do Flamengo na conquista do título do Campeonato Brasileiro em 2009, o meia Petkovic reconheceu ter encerrado esta temporada com um sentimento de tristeza. Para que a situação não se repita no próximo ano, o sérvio ressalta a necessidade da equipe carioca aprender com os erros cometidos.