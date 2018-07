Petkovic diz que vitória não pode iludir o Flamengo

A vitória por 2 a 1 sobre o Guarani trouxe alívio para o Flamengo, que chegou aos 43 pontos no Campeonato Brasileiro e ficou mais longe da zona de rebaixamento da competição. Apesar disso, o meia Petkovic evita qualquer comemoração antecipada e diz que ainda é preciso muita luta para evitar a queda para a Série B.

"Conseguimos uma vitória de seis pontos, foi um grande resultado, mas temos que continuar trabalhando", afirmou o jogador sérvio, evitando qualquer princípio de euforia pela vitória sobre o Guarani, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Petkovic prometeu que o Flamengo jogará com a mesma garra da vitória de sábado nos confrontos com Cruzeiro e Santos, nas duas rodadas finais do Brasileirão. "Matematicamente, ainda não estamos afastados. Precisamos jogar as duas últimas partidas com muita vontade e determinação", comentou.