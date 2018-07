Petkovic é novo técnico do Criciúma e vai dirigir time na Série B

Atualizado às 22h18

O Criciúma oficializou na noite desta sexta-feira a contratação de um novo treinador. E surpreendeu: Petkovic, ex-meia de Flamengo e Vasco, assume a equipe catariense. O novo treinador vai substituir Moacir Júnior, que deixou o clube desgastado pelos maus resultados neste início de Série B.

Desde que saiu do Atlético-PR, no começo do ano passado, Petkovic tem procurado clubes para trabalhar. Vitória e Vasco, dois times no qual é ídolo, chegaram a se interessar pela contratação, mas o acordo não evoluiu.

Para o Criciúma, o sérvio se enquadra nos padrões salariais estipulados pela diretoria. Apesar de ter pouca experiência - treinou apenas o sub-23 do Atlético-PR em 2014 durante algumas partidas do Estadual - ele é considerado uma boa aposta por ter começado a carreira com jogadores das categorias de base. O ex-meia fez alguns cursos de treinador na Uefa e pode ter seu primeiro trabalho para valer num time profissional.

Antes de se aposentar, Petkovic teve passagens por Real Madrid, Sevilla e Racing Santander. Seu primeiro clube no Brasil foi o Vitória, em 1997. Depois rodou por Flamengo, Vasco, Goiás, Fluminense, Santos e Atlético-MG. Titular na Copa do Mundo de 1998, ele encerrou a carreira em 2011.