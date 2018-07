Petkovic lamenta empate do Flamengo contra o Grêmio Depois de renovar seu contrato até 2011 com o Flamengo, o meia Petkovic foi determinante no empate com o Grêmio neste sábado, por 1 a 1, ao marcar o gol da equipe carioca ainda no início do primeiro tempo, após acertar bonito chute.