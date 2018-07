Petkovic retorna ao Vitória para ser gerente de futebol

O Vitória anunciou a volta do sérvio Dejan Petkovic, um dos ídolos da história do clube. O ex-jogador vai assumir o cargo de gerente de futebol profissional na nova estrutura de gestão do time baiano. "O gringo está de volta à Toca", comemorou o clube em nota oficial.

"É com grande honra que anunciamos Dejan Petkovic como o novo Gerente de Futebol Profissional do Esporte Clube Vitória. Pet já está em Salvador e será apresentado oficialmente pelo diretor de futebol, Sinval Vieira, e o presidente Ivã de Almeida na sala de imprensa do complexo Manoel Barradas", acrescentou.

O sérvio chega ao clube em um momento de mudanças. Na última segunda-feira, o Vitória demitiu o técnico Argel Fucks, que treinava o clube desde setembro de 2016. Nesta quarta-feira, às 21h45, o Vitória vai à Fonte Nova jogar a primeira partida da final do Estadual contra o Bahia, sendo dirigido interinamente por Wesley Carvalho. Assim, a primeira missão de Petkovic vai ser buscar um substituto para Argel visando a disputa do Campeonato Brasileiro.

Após passagem pelo Real Madrid, Petkovic ajudou o clube a ser campeão estadual em 1997 e também em 1999, quando o Vitória levou também a Copa do Nordeste. Aposentado como jogador desde 2011, o sérvio defendeu também outras equipes brasileiras, como o Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro e Santos.

Como treinador, Petkovic já dirigiu o Criciúma, de Santa Catarina, o Sampaio Corrêa, do Maranhão, e o time sub-23 do Atlético Paranaense. No clube de Curitiba, o sérvio ainda foi gerente das categorias de base. Agora está de volta ao Vitória, mas como dirigente.