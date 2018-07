Petkovic se diz ansioso para voltar a defender o Fla Confirmado no time titular do Flamengo, o meia Petkovic não escondeu a alegria de voltar aos gramados depois de sofrer uma lesão muscular na coxa. O jogador retornará à equipe na partida deste sábado, contra o ameaçado Atlético Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).