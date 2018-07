Petkovic vira dirigente e técnico da base do Atlético-PR

CURITIBA - O ex-jogador sérvio Dejan Petkovic, que brilhou com as camisas de Flamengo e Vitória (entre outros clubes) no Brasil, vai iniciar uma nova fase em sua vida. Com 41 anos, o ex-meia foi contratado pelo Atlético-PR para assumir todas categorias de base do clube. Só que, no anúncio feito nesta quinta-feira, Petkovic será o responsável por toda a área de formação de jogadores e acumulará o cargo de técnico do time Sub-23.

De acordo com o Atlético-PR, Petkovic atuará como manager, nos moldes do futebol inglês, na gestão das categorias de base do clube. Em campo, a sua primeira experiência será o Campeonato Paranaense, já que a direção anunciou que vai repetir em 2014 a estratégia utilizada neste ano ao escalar o time Sub-23 no Estadual.

A estreia do Atlético-PR, e de Petkovic como técnico, na competição estadual será dia 19 de janeiro contra o Prudentópolis, no interior do estado. Neste ano, a estratégia de usar o time Sub-23 levou o Atlético-PR ao vice-campeonato estadual. Mas permitiu melhor desempenho na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Na primeira, o time foi vice-campeão (derrota para o Flamengo na final) e, na segunda, a equipe obteve a vaga na Copa Libertadores com a terceira posição.