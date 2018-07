Petkovic volta a treinar com bola para despedida no Fla

A última vez que o sérvio participou de uma atividade com bola junto com os outros jogadores do clube havia sido em dezembro de 2010, quando o Flamengo se preparava para enfrentar o Santos na última rodada do Brasileirão.

Na última quarta-feira, Petkovic esteve no centro de treinamento do Flamengo para acertar os últimos detalhes da sua despedida, que incluirá um amistoso no dia 9 de agosto diante do Estrela Vermelha, da Sérvia, pelo qual ele atuou no início da sua carreira.

Um dos maiores ídolos do Flamengo nos últimos anos, o sérvio voltou à equipe em 2009, após uma grande passagem entre 2000 e 2002. Fundamental no título brasileiro daquele ano, o jogador, de 38 anos, passou a conviver com problemas físicos e a não ser utilizado em 2010. No início desta temporada, acabou sendo afastado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Para retribuir os serviços prestados por Petkovic ao Flamengo, a presidente Patrícia Amorim anunciou na última quinta que manterá um vínculo do clube com o jogador, que será nomeado embaixador do time no Brasil e no exterior. Para completar, ela informou que o jogador adquiriu o título de sócio-proprietário do clube.