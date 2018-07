Petraglia está de volta à presidência do Atlético-PR Após já ter comandado o Atlético-PR por 13 anos (de 1995 a 2008), Mario Celso Petraglia está de volta à presidência do clube paranaense, agora com mandato até 2014. Em eleição encerrada no final da noite de quinta-feira, a chapa de oposição liderada por ele e por Antonio Carlos Bettega, no Conselho Deliberativo, venceu com o voto de 3.213 sócios (67% do total de votantes).