Petros convoca torcida do São Paulo para 'final' de quinta no Morumbi

O volante Petros afirma que a torcida do São Paulo é o combustível para a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Botafogo por 4 a 3, de virada, no Engenhão, no Rio, a equipe saiu da zona de rebaixamento e soma três jogos sem derrota.

Ao projetar o duelo da próxima quinta-feira, quando a equipe são-paulina recebe o Coritiba às 19h30, o jogador convocou os torcedores para repetirem o apoio da última partida no Morumbi, no último dia 24 de julho, quando mais de 51 mil pessoas empurraram o time no empate por 1 a 1 diante do Grêmio.

"O torcedor tem grande importância. Desde já quero convocar os são-paulinos para que encham o Morumbi como foi no jogo com o Grêmio. Ele tem sido nosso combustível extra", afirmou o volante em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira no CT da Barra Funda. "Será um jogo contra um adversário direto. Um jogo de seis pontos. Uma final para nós", disse.

Após pouco mais de um mês no clube, Petros afirma que está adaptado e reconhece que chegou em um momento difícil. Sua primeira partida foi a derrota para o Flamengo, por 2 a 0, resultado que colocou a equipe na zona de rebaixamento e causou a demissão de Rogério Ceni. "Cheguei em um momento complicado. Pouca gente teria coragem. Eu aceitei, gosto de desafios. Não preciso de protagonismo. Eu me sinto bem com esse protagonismo secundário", disse o volante.

Após bater o Botafogo no último sábado, o São Paulo subiu para a 15ª posição do Brasileirão, com 19 pontos, mas corre o risco de cair para 16º nesta segunda-feira, quando o Atlético-PR, hoje time que encabeça a zona de descenso, com 17 pontos, encara o Vasco, às 20 horas, em Volta Redonda, no fechamento da 17ª rodada. Em caso de triunfo dos atleticanos, o Coritiba, que tem 19 pontos e ocupa a 16ª posição, entrará na área da degola da tabela.