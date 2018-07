Petros critica falhas individuais e pede mais autocrítica no elenco do São Paulo

Para o volante Petros, o elenco do São Paulo precisa ter mais autocrítica em relação aos problemas dentro do gramado. O volante diz que esse tipo de reflexão faz com que os jogadores percebam que o momento é de assumir responsabilidades - o time é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos.

"Chegou o momento de cada um assumir a responsabilidade, fazer autocrítica e se perguntar se está fazendo o seu melhor", afirmou o jogador. "Quando a fase é ruim, qualquer mínimo erro individual nosso acaba terminando em gol para nossos adversários. A situação é muito incômoda e agora não dá para errar".

O jogador destacou o pedido do técnico Dorival Junior de uma mudança geral na postura do time, em relação a comprometimento. "Se o que estamos fazendo não é o suficiente, temos que mudar. É isso que o Dorival cobra. Temos que melhorar, temos que ter maior compromisso e mais atitude. Sair das nossas zonas de conforto. Só o trabalho vai nos fazer sair dessa situação".

Petros afirmou que o time vem se preparando para o duelo contra a Ponte Preta como se fosse uma final. Para ele, o duelo de sábado é o principal na luta contra o rebaixamento. "Será uma partida importantíssima, talvez a principal até agora. Na situação que estamos, nos preparamos para cada jogo como se fosse uma guerra, uma final".

Para o volante, mas apenas o duelo contra a Ponte, mas os demais próximos jogos do São Paulo (contra Vitória, fora; e Corinthians e Sport, em casa) são decisivos para que o time saia das últimas posições. "Temos uma sequência boa de jogos em casa e confrontos diretos, com exceção do jogo contra o Corinthiams. Respeitamos muito todos os adversários, mas pensamos primeiro na nossa situação. Temos que vencer".