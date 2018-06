Petros defende Dorival Junior e avisa: 'Aqui ninguém vai fugir'

Um dos líderes do elenco do São Paulo, o volante Petros defendeu o técnico Dorival Junior depois do terceiro tropeço consecutivo no Campeonato Paulista – derrotas para Santos e Ituano e empate diante da Ferroviária, no último domingo, no Morumbi – e afirmou que o grupo precisa assumir sua parcela de culpa.

“Aqui ninguém vai fugir. A culpa não é só do Dorival. Se você faz um gol, o jogo muda totalmente o panorama. Às vezes, a bola não entra. Tem que ter paciência”, afirmou o jogador de 28 anos.

Para o volante, o clima só ficará mais tranquilo se o clube conquistar algum título. “Superamos isso (momento difícil) no ano passado. O ano está só começando. Não queremos prorrogar isso. Temos um grupo muito determinado, posso garantir isso a vocês. Existe uma pressão. O São Paulo precisa ser campeão logo para assentar a poeira”, afirmou.

Apesar do terceiro jogo sem vitória, o São Paulo ainda está na liderança do grupo no Campeonato Paulista graças ao tropeço da Ponte Preta. A equipe de Campinas foi derrotada pelo Mirassol. O time tricolor soma 11 pontos contra dez de São Caetano, vice-líder, e da própria Ponte. O Santo André soma oito pontos.

Antes de voltar a brigar pela classificação às quartas de final no Campeonato Paulista, o São Paulo tem pela frente um compromisso pela Copa do Brasil. O time tricolor recebe o CRB, quarta-feira, no Morumbi, no jogo de ida da terceira fase. Pelo Estadual, o próximo jogo será contra o Linense, domingo, em Lins.