Petros e Gomez podem estrear pelo São Paulo contra o Flamengo

O volante Petros e o meia Jonatan Gomez estão inscritos no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. Os nomes dos dois jogadores foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. A escalação dos reforços na partida do Flamengo, domingo, ainda é difícil. Ambos estavam de férias, participaram de poucos treinos e não se apresentam com as condições físicas ideais.

Depois de atuar pelo Betis, da Espanha, Petros começou a treinar fisicamente na quarta-feira e fez apenas duas atividades com o grupo. Após a saída de Thiago Mendes, que confirmou sua saída nesta sexta-feira para atuar no Lille, da França, Petros foi citado pela diretoria como um dos possíveis substitutos. Jucilei também realiza as mesmas funções.

O argentino assinou um contrato de três anos e treina no CT da Barra Funda desde sábado. Foi liberado apenas na quarta-feira, para que resolvesse questões burocráticas no consulado. Gómez será uma das alternativas de criatividade em relação ao meia Cueva, que não vive boa fase e sempre é convocado para a seleção peruana. O técnico Rogério Ceni já afirmou que o argentino poderá ser escalado pelos lados do campo.