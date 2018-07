Petros e Militão se recuperam e são relacionados para duelo contra o Fluminense

Recuperados de dores na coxa esquerda, Petros e Militão estão entre os relacionados do técnico Dorival Junior para o duelo desta quarta-feira do São Paulo contra o Fluminense. Os dois foram poupados dos treinos de segunda-feira, mas integraram o elenco no último treino antes da viagem ao Rio, nesta terça.

A preparação desta terça no CT da Barra Funda, com portões fechados, priorizou cobranças de bolas paradas (faltas e escanteios). Dorival tem a opção de manter o time que entrou em campo contra o Atlético-PR no último sábado, já que o time não tem atletas suspensos.

A provável escalação do São Paulo contra os cariocas tem: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares; Petros; Marcos Guilherme, Hernanes, Cueva e Lucas Fernandes; Lucas Pratto.

A lista de 23 relacionados para o jogo desta quarta tem os desfalques de Lugano, que trata uma contratura na panturrilha direita, Gilberto, com contratura na coxa esquerda, Bruno, com dores na região cervical, além de Brenner, que disputa o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para enfrentar o Fluminense:

Goleiros: Denis e Sidão

Laterais: Edimar e Junior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Aderllan e Bruno Alves

Volantes: Petros, Éder Militao, Jucilei e Araruna

Meias: Maicosuel, Cueva, Hernanes, Thomaz, Shaylon, Lucas Fernandes e Gomez

Atacantes: Lucas Pratto, Marcos Guilherme, Marcinho e Denilson