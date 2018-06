Petros é relacionado e deve estrear pelo São Paulo na Copa do Brasil

Após cumprir suspensão nos primeiros dois jogos da Copa do Brasil, o volante Petros pode estrear pelo São Paulo no torneio nacional. Ele levou o gancho por causa da expulsão na última rodada do Brasileirão de 2017, no duelo contra o Bahia. O jogador está na lista de relacionados para o duelo do time tricolor contra o CRB, nesta quarta, às 19h30, no Morumbi, pela 3ª da competição.

Fora do último jogo do time no Paulistão, no último domingo, contra a Ferroviária, Reinaldo também volta a ser relacionado pelo téncico Dorival Junior. Substituído por Edimar no Estadual, ele deve ser titular contra os alagoanos nesta quarta.

O volante Jucilei, lesionado com uma contratura na coxa direita, e o zagueiro Anderson Martins, com dores na região dorsal, seguem como desfalques do time tricolor. A provável escalação do São Paulo para o duelo contra o CRB é: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Reinaldo; Petros, Hudson, Valdívia e Cueva; Marcos Guilherme e Diego Souza.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez