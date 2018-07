Petros festeja gol que vinha perseguindo no Corinthians

O meia Petros foi um dos jogadores que mais comemoraram a vitória sobre o rival. E tinha um motivo muito especial. Neste domingo ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Balançar a rede foi muito importante porque ele tem se destacado pela marcação e por dar bons passes para seus companheiros de time. Faltava um algo a mais.

"Eu tinha até sonhado com o gol. Me cobravam e diziam: 'Tá jogando bem, tá desarmando, mas tem de fazer um gol.' Nunca vou esquecer desse momento", disse o volante.

O técnico Mano Menezes também ficou feliz com o gol marcado por Petros, já aos 45 minutos do segundo tempo. "Ele tinha de passar por esse estigma, de jogador que só marca. É muito gratificante ver um jogador vencer na carreira e chegar num grande clube".

Petros foi contratado depois de uma boa campanha jogando pelo Penapolense, no Campeonato Paulista deste ano - nos dois anos anteriores, se destacou no Boa. Virou titular do Corinthians antes mesmo da parada para a Copa do Mundo.

O fato de ter se transformado no principal ladrão de bolas do time foi determinante para cair nas graças da Fiel. "Dediquei esse gol a eles. Essa torcida me abraçou e me recebeu bem. Tiro o chapéu para a torcida", disse Petros, que acabou de renovar contrato até 2018.