Petros lamenta indefinições em renovações contratuais de atletas no São Paulo

O volante Petros, do São Paulo, lamentou a situação de colegas de time que ainda não têm definidos seus futuros no clube. Na avaliação do jogador, a situação é complicada, mas não interfere dentro de campo e no comprometimento dos atletas.

"É uma situação complicada, muito pessoal, e que cabe a cada um saber de sua situação. Se estivesse tudo resolvido, seria melhor", disse o jogador, em coletiva no CT da Barra Funda. "O jogador tem que ter consciência de que se ele não estiver bem, fica difícil ir para outro time. Mas aqui todos são grandes profissionais e sei dos que tem contrato que terminam agora em 2017, eles vão fazer seu melhor".

Oito jogadores estão em situação indefinida em relação a seus futuros no São Paulo nas próximas temporadas: Dênis, Lugano, Edimar, Jucilei, Wellington Nem, Marcinho, Morato e Denilson. O atacante Gilberto, que também tem contrato assinado apenas até o final deste ano, deve sair do São Paulo, de acordo com seu empresário.

Petros falou ainda sobre o duelo contra o Avaí, que acontece no próximo domingo, às 16h, na Ressacada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. "É mais um adversário direto. Sabemos da importância de conquistar esses pontos fora de casa e sabemos que vai ser difícil. Uma vitória representaria nossa retomada".

O volante pediu humildade e pés no chão no São Paulo para a luta contra o rebaixamento. "Não podemos deixar baixar esse espírito, essa garra. Não temos um segundo turno para usar como desculpa, o segundo turno já começou. Temos que ter humildade para enfrentar a situação e termos pés no chão. Vamos sair da zona de rebaixamento".

Sobre a mudança no gol do São Paulo, que terá Sidão no lugar de Renan Ribeiro como titular diante do Avaí, Petros exaltou as opções de Dorival Junior. "Estamos bem servidos nessa posição. Temos bons goleiros e quem entrar, vai fazer seu melhor. O Sidão é um grande goleiro, fez uma boa temporada no ano passado e futebol é isso. O treinador confia em todos. A oportunidade aparece".