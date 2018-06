Petros pede São Paulo com atenção dobrada para duelo em Itaquera: 'Sei como é lá'

Ex-Corinthians, o volante Petros, hoje no São Paulo, disse que o time tricolor precisará estar com atenção "dobrada" para atuar na arena alvinegra. No Morumbi desde junho do ano passado, o jogador atuou no Corinthians entre 2014 e 2015.

+ Definição de primeira semifinal indicará data de finais do Paulista

"Lá tem que ter atenção dobrada, sei como é jogar lá, uma pressão grande, campo rápido e por isso temos que brigar por cada bola", analisa o volante. "Nosso espírito durante todo o (primeiro) jogo foi o que nos fez vencer (1 a 0 no Morumbi). É assim que queremos continuar, é assim que a torcida merece."

Petros prevê um jogo difícil. O São Paulo joga por um empate, mas o atleta afirma que não tem nada garantido. "Será um jogo muito difícil, porque eles têm uma equipe muito consistente. Saímos na frente, mas não tem nada garantido. Temos apenas a vantagem para tentar surpreender fora de casa.

De acordo com o volante, o time mostrará a mesma condição física apresentada no duelo do domingo. Com baixo nível técnico, o São Paulo se impôs em casa com atitude combativa em campo. "Não perdemos uma dividida no jogo de ida, e faremos este mesmo esforço na volta. O (técnico Diego) Aguirre gosta de uma postura valente do time, e é justamente desta maneira que queremos defender a nossa permanência no campeonato."

Corinthians e São Paulo se enfrenta na Arena Corinthians às 21h45 desta quarta-feira. Nesta terça, Palmeiras e Santos definem no Pacaembu o primeiro classificado para a decisão do Estadual.