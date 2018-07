Petros pega gancho de quatro jogos e São Paulo leva multa de R$10 mil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o volante Petros, do São Paulo, com suspensão de quatro jogos por agressão ao zagueio Tiago, do Bahia, após o apito final do empate por 1 a 1 entre os times, pela última rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, no Morumbi.

Com o gancho, Petros vai desfalcar a equipe nos primeiros compromissos das competições nacionais de 2018. Na primeira fase da Copa do Brasil, o São Paulo enfrentará o Madureira, do Rio. Os jogos desta fase do torneio acontecem em fevereiro.

O São Paulo já pediu que a pena de Petros seja convertida em "medidas de interesse social". Além da punição ao jogador, o clube paulista também foi julgado pelo atraso de cinco minutos no início da partida e terá de pagar multa de R$ 10 mil. O São Paulo pode recorrer das duas punições.

Na mesma sessão, nesta quinta-feira, o tribunal do futebol atribuiu dois jogos de gancho ao atleta do Bahia, Juninho Capixaba, por jogada violenta - carrinho em Militão. O clube baiano também pode recorrer.