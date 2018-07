Petros nega favoritismo e vê Corinthians como 'equipe mediana'

Novo titular do meio de campo do Corinthians depois da contusão de Bruno Henrique, o volante Petros pregou humildade aos companheiros. Para o jogador, o time paulista tem apenas uma equipe "mediana" e não está entre as favoritas para conquistar o Campeonato Brasileiro.

"Tem de ter o pé no chão para manter o equilíbrio. A única equipe do mundo que consegue manter um padrão é o Barcelona, que mesmo assim, no começo do ano, vinha sendo questionado porque não tinha boas atuações. Não somos os melhores, muito menos os piores. Somos uma equipe mediana, com jogadores batalhadores e que dão a alma por esse clube", disse o volante.

Petros será titular sábado, contra o Internacional, na Arena Corinthians, mas ainda não sabe quem será o seu companheiro no meio de campo. Cristian saiu mais cedo do treino desta quinta-feira reclamando de dores no calcanhar direito e passou a ser dúvida. Se o volante não puder jogar, Ralf volta à equipe.

Independentemente da formação da equipe, Petros defende que o Corinthians tem ser cauteloso. "Atingimos um padrão muito alto de atuações no início da temporada e isso surpreendeu a todos, inclusive nós mesmos. Em pouco tempo de trabalho não dá para manter aquele nível o tempo todo. Passou tudo isso, e agora é um momento de reformulação. Precisamos ter a humildade de saber que não estamos na melhor fase. Precisamos fechar a casinha, não sofrer gol e buscar os pontos devagar", disse.