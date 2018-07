Petros torce por permanência de Dorival Junior no São Paulo em 2018

O volante Petros torce para que Dorival Junior seja mantido no comando técnico do São Paulo no ano que vem. O time tricolor escapou do risco de rebaixamento e está garantido na elite do futebol brasileiro em 2018. O jogador exaltou o trabalho do treinador e disse que a permanência do treinador será decisiva para a próxima temporada.

"Ele pegou um grupo que tinha acabado de ser montado e teve a humildade de aceitar o que estava acontecendo e fez um grande trabalho. A todo momento quis ajudar e fazer seu melhor. Tem que continuar. Os clubes que ganham são os que não mexem nos técnicos. Espero que ele possa montar o grupo à sua maneira. Se isso acontecer, teremos um ano bastante positivo", diz Petros.

O técnico substituiu Rogério Ceni no comando do São Paulo, demitido em julho, depois de perder para o Flamengo por 2 a 0. Soma 24 partidas, e tem nove vitórias, oito empates e sete derrotas, alcançando 48,6% de aproveitamento à frente do clube.

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta terça-feira para iniciar a preparação para o duelo contra o Coritiba, marcado para domingo na capital paranaense. Petros está suspenso e desfalcará o time, depois de levar o terceiro cartão amarelo, no jogo contra o Botafogo. Dorival terá à disposição Hernandes e Arboleda, que retornam de suspensão.