Petros vê São Paulo fortalecido após sufoco e pede cautela sobre Libertadores

O volante Petros, do São Paulo, desabafou sobre a temporada dramática do time tricolor e disse que o sufoco no Brasileirão, enquanto o time lutava para se afastar da zona de rebaixamento, fez o grupo se fortalecer. Bem no returno, hoje a equipe tem a chance de se classificar para a Libertadores, mas o jogador prega cautela.

"Doeu muito escutar o que escutamos e passar tanto tempo na zona de rebaixamento", disse o atleta, em coletiva no CT da Barra Funda nesta terça. "Se o grupo demonstrasse fraqueza, o São Paulo estaria rebaixado há três meses. Mas o sofrimento e a dificuldade nos fortaleceu como grupo numa maneira que ninguém consegue imaginar. Essa base tem que continuar no ano que vem."

Petros elogiou a consistência que o time adquiriu sobretudo no segundo turno da competição, mas pediu pés no chão quanto à possibilidade de classificação para o torneio continental. "O trabalho é muito consistente e visa coisas grandes, como merece o São Paulo. Mas não estamos aqui para enganar ninguém. É um ano difícil e eu sempre fui contra a euforia pela Libertadores. As pessoas estão contando que Grêmio e Flamengo serão campeões (da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente, o que poderia fazer o G-7 no Brasileirão virar G-9), mas as finais ainda vão ser disputadas."

O volante reconheceu que a reformulação do time no meio da temporada afetou o São Paulo no Brasileirão, e lamentou que o torneio já esteja no fim, neste momento em que a equipe conseguiu obter uma boa sequência de resultados. "O São Paulo precisou reformular seu grupo, e logo que eu cheguei eu falei que o time seria muito forte pelos nomes que estavam chegando. Que pena que a genet não tem mais cinco ou nove jogos. Nossa equipe cresceu muito, adquiriu a maturidade que o Dorival Junior queria."

Invicto há cinco jogos - três vitórias e dois empates-, o São Paulo ainda luta para conquistar os sonhados 47 pontos, meta estipulada nos vestiários para zerar os riscos de rebaixamento no torneio. "É frustrante (ainda não ter 47 pontos) e queremos liquidar logo isso, mas estamos numa crescente absurda, nas cabeças no segundo turno. O principal erro do São Paulo no ano foi não ter tido essa regularidade."