Petros vê superação e brinca: 'parece que jogam o dobro contra o São Paulo'

O volante Petros destacou que o jogo contra o Atlético-PR foi encarado pelos jogadores do São Paulo como uma partida decisiva, já que um resultado positivo garantiria o time fora da zona de rebaixamento, independente dos outros resultados.

"As equipes parecem que jogam o dobro do que sabem contra o São Paulo. Parabéns para a torcida e para a equipe que se manteve mentalmente forte para reverter o jogo. Sabíamos que hoje (sábado) era uma final e não poderíamos deixar escapar porque seriam duas vitórias para sair da zona de rebaixamento", comentou o volante.

Hernanes também ressaltou a importância do resultado positivo e aprovou a postura ofensiva da equipe. "Fizemos o dever de casa e agora é se concentrar porque quarta-feira tem mais uma batalha. Tínhamos que ganhar e conseguimos reverter a situação que estava controlada, mas ao mesmo tempo o Atlético era perigoso no contra-ataque. Estamos satisfeito porque a equipe foi reconhecida e hoje (sábado) mantivemos a posse de bola e criamos. Faltava ser mais decisivo na hora de finalizar", analisou.

O técnico Dorival Júnior explicou os motivos do time ter melhorado tanto em relação a derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, na rodada passada. "A equipe está em formação, por isso oscila muito. Serei repetitivo, e fica chato quando coloca essas coisas, mas tem muitos atletas com 16 partidas no clube, é muito pouco, não dá para acelerar. Mesmo assim, a equipe procura fazer e produzir. Temos que encontrar equilíbrio até que aconteça, ainda vivemos de altos e baixos. É um processo natural".