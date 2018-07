Petros volta a ser julgado no STJD por agressão a juiz

O STJD vai julgar nesta quinta-feira, a partir das 12h, o recurso apresentado pelo Corinthians para a suspensão de 180 dias aplicada ao meia Petros por agressão ao árbitro Raphael Claus durante partida contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 13 de agosto. O departamento jurídico do clube, que já conseguiu efeito suspensivo para a punição, agora tentará descaracterizar a agressão e convencer o tribunal de que o choque foi involuntário, o que diminuiria a pena para seis partidas de gancho.

Petros foi relacionado por Mano Menezes para o jogo desta quinta-feira contra o Atlético-MG, às 19h30, na Arena Corinthians, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo se a punição de 180 dias for mantida, ela só passará a ter validade a partir de sexta-feira. A participação de Petros no julgamento chegou a ser cogitada, mas o jogador permanecerá concentrado no CT do Parque Ecológico. A defesa do jogador será feita pelo advogado do clube, João Zanforlin.

No primeiro tempo do jogo com o Santos, Petros chocou-se com o juiz pelas costas com o cotovelo esquerdo depois que Claus atrapalhou Jadson e impediu um ataque do Corinthians. O árbitro se desequilibrou, mas não chegou a cair. Ele não puniu o corintiano nem registrou o incidente na súmula, mas no dia seguinte fez um adendo baseado em imagens da transmissão da TV.

Petros foi denunciado por violação ao artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O parágrafo 3 do artigo diz que se a agressão for "praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por cento e oitenta dias.”

Caso a punição a Petros seja confirmada e ele não possa mais jogar este ano, Mano Menezes não pedirá à diretoria a contratação de um outro jogador para a posição. “Resolvemos fechar o grupo. Não temos no mercado jogadores que acrescentariam qualidade ao elenco e, se tivesse, as condições financeiras estão foram da filosofia do clube. Os jogadores que estão aqui satisfazem o que quero”, disse Mano.