Pezão faz brincadeira e pede que Banco Central ajude o Botafogo

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, aproveitou o lançamento das primeiras moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos de 2016 para, em tom de brincadeira, fazer um apelo à nova equipe econômica do governo da presidente Dilma Rousseff. Torcedor botafoguense, ele pediu ajuda ao clube do coração, que passa por grave crise financeira.

O pedido arrancou risos dos presentes no auditório do Banco Central no centro do Rio. Pezão agradecia ao presidente do BC, Alexandre Tombini, pelo lançamento das moedas, quando fez o apelo. "Eu agradeço muito ao Banco Central. (O programa de moedas comemorativas) É uma homenagem extraordinária. E espero que vocês vejam um jeito aí de ajudar também o Botafogo. O Joaquim Levy... Eu tenho certeza dessa tesoura toda que ele vai cortar, mas o sofrimento dele é igual ao meu", disse o governador, referindo-se ao futuro ministro da Fazenda.

Os discursos durante o evento foram marcados por momentos de descontração. Logo de início, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também brincou com o novo ministro da Fazenda - Joaquim Levy não estava presente.

"Confesso que ontem (quinta-feira) eu fiquei com medo que cancelassem este evento hoje (sexta)", disse Eduardo Paes. "A presidente Dilma apresentou sua equipe econômica, Joaquim Mãos de Tesoura, e achei que pudesse cortar esse negócio de produção de moedas que já economizava algum dinheiro", brincou o prefeito.