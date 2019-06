Pezzella diz que vitória na estreia contra a Colômbia dará confiança à Argentina

Uma vitória na estreia contra a Colômbia, neste sábado, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, é tudo o que a seleção da Argentina quer para ganhar confiança na Copa América. Isso é o que pensa o zagueiro Germán Pezzella, que destacou a importância de vencer a primeira partida pela competição continental.

"A primeira partida é uma grande responsabilidade. Assim, sempre é muito importante. Marca como será o torneio, pode te dar confiança", disse o defensor em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, em Salvador.

O argentino fez questão de elogiar os colombianos e se mostrou preocupado com os contra-ataques dos comandados do português Carlos Queiroz. "A Colômbia tem jogadores de nível mundial. Possui um jogo bastante compacto, sai rápido em contra-ataque. Eles possuem jogadores de muita qualidade no meio de campo e ataque", destacou Pezzella.

Sobre favoritismo da Argentina na Copa América, Pezzella foi enfático. "Nós vamos dar tudo em cada partida. Somos os primeiros a querer conseguir algo com essa camisa, não se trata de nos candidatarmos (ao título) ou não", comentou o zagueiro, que falou sobre Messi. "Ele é um líder pelo que transmite dentro e fora de campo", resumiu.

O atacante Rodrigo De Paul também comentou sobre a importância de Messi para a seleção argentina. "Leo é mais um dentro do grupo. Compartilhamos momentos juntos e é importante o que ele nos transmite. Para nós, é um prazer jogar uma competição ao seu lado", afirmou.