PF prende agressores de trio de arbitragem

A Polícia Federal prendeu no final da tarde desta segunda-feira quatro torcedores do Corinthians que agrediram, pela manhã, durante o desembarque no aeroporto de Congonhas, o trio de arbitragem do jogo com o América-MG. Os envolvidos foram identificados por meio de imagens do circuito interno do aeroporto. A PF não revelou o nome dos presos.

Os quatro agrediram o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima e os auxiliares Altemir Hausmann e Julio Cesar Rodrigues Santos, todos do Rio Grande do Sul.

Os torcedores prestaram depoimento no posto da Polícia Federal em Congonhas. Foram enquadrados com base no artigo 41-B do Estatuto do Torcedor – “promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos”, incluído pela Lei número 2.299, de 2010. Se condenados, podem pegar até dois anos de prisão e multa ou podem ficar impedidos de ir a estádios por três anos.

Após os depoimentos, os quatro assinaram um termo de compromisso e foram liberados. Será marcada audiência para que sejam ouvidos no processo.

Altemir Hausmann levou a pior na pancadaria. O auxiliar foi atingido por pontapés, mas não foi ferido gravemente. “Tivemos um probleminha com torcedores do Corinthians, mas nada de muito grave. Teve um contato físico sim, mas não comigo, com o Altemir”, afirmou Jean Pierre.

O Corinthians emitiu uma nota oficial de repúdio à atitude dos torcedores. “Este não é o caminho para decisão do ponto de vista esportivo ou de qualquer natureza”, publicou o clube em seu site oficial.

A diretoria do Corinthians disse que não pretende entrar com uma ação formal na CBF contra a arbitragem de Uberlândia, considerada prejudicial ao time.