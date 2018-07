Phil Jones se lesiona na seleção e preocupa Manchester United

O Manchester United pode ganhar mais um desfalque para as próximas partidas do Campeonato Inglês. O zagueiro Phil Jones sofreu uma lesão quando defendia a seleção inglesa e passará por exames para saber se poderá defender a equipe no duelo diante do Queens Park Rangers, neste domingo, em Old Trafford.

Jones precisou deixar o gramado no segundo tempo da vitória da Inglaterra sobre a Suíça por 2 a 0, na última segunda-feira. Ele sentiu a lesão na coxa aos 32 minutos e se tornou uma preocupação para o Manchester United, que espera seu retorno para confirmar a gravidade do problema.

Caso não tenha condições de jogo, o zagueiro se tornará mais um desfalque para o técnico Louis van Gaal. Além do péssimo início de temporada, sem nenhuma vitória nas primeira quatro partidas oficiais da equipe, o comandante holandês tem convivido com inúmeros problemas de contusão.

Contratados recentemente, Luke Shaw e Ander Herrera estão entre as ausências. Mas para o duelo diante do Queens Park Rangers, Van Gaal pode ter ótimas notícias. O lateral Marcos Rojo, o zagueiro Daley Blind e o atacante Falcao García, todos recém-contratados, devem fazer suas estreias pelo clube inglês.