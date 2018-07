Philipp Lahm: 'Foi impossível superar a defesa do Real Madrid'

MADRI - Capitão do Bayern de Munique, o lateral e meio-campista Philipp Lahm teceu elogios aos jogadores do Real Madrid nesta quarta-feira após a derrota por 1 a 0 para a equipe espanhola no Santiago Bernabéu, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Segundo Lahm, penetrar a zaga adversária foi uma tarefa "impossível".

"É claro que queríamos jogar melhor, mas foi impossível superar a defesa do Real. Na defesa, acho que estivemos bem, mas era claro que não seria muito difícil anulá-los por 90 minutos. São jogadores de classe mundial", comentou Lahm.

Mesmo reconhecendo a superioridade dos espanhóis na partida, Lahm lembrou que a definição acontecerá em Munique, o que aumenta a confiança dos atuais detentores da taça da Liga dos Campeões. "Sou otimista. Na Allianz Arena, tudo é possível para nós", resumiu.